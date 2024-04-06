السبت 06 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

التنمر والزواج المبكر ... ثاني جلسات مسلسل " نوره " بالمنيا

مسلسل نوره
مسلسل نوره

نفذت الادارة المركزية لتمكين الشباب بقيادة منال جمال ، من خلال الادارة العامة لتمكين الشباب وريادة الأعمال ، بقيادة جيهان رشوان ، ثانى جلسات مسلسل " نوره "  بمركز شباب شلقام  ، التابع لإدارة الشباب والرياضة ببنى مزار  شمال محافظة المنيا .

 

وذلك ضمن خطة الوزارة ببرنامج تمكين الشباب ، ورفع الوعي بقضايا السكان ، وبالتنسيق مع إدارة تمكين الشباب بالمديرية ، و يناقش المسلسل قضايا التنمر والزواج المبكر للأطفال ، عن طريق مسلسل كرتون يتم عرضه ، وذلك بالتزامن مع عرضه علي قنوات التليفزيون المصرى ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الامم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه .

 

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، ياسر عبد العال مدير المشروع بالوزارة ، ومتابعة تنفيذ الدكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية ، منسق المحافظة غادة محي.

 

وكان المجلس القومى للمرأة ،  قد أعلن عن تقديم المسلسل الكرتوني  "نورة"، خلال شهر رمضان ، والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي والذي يضم برنامج نورة ومبادرة دوي، والذى سوف يذاع على قناة CBC قبل الافطار مباشرة ، وعلى منصة watch it.

 

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة ، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال ، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية و شركة هاش تاج ، ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على  مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية ، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

 

كما يناقش المسلسل أيضا ، قضايا مهمة مثل ، التنمر ، والإبتزاز الاليكترونى ، والزواج المبكر، والمسلسل يلعب دور مهم أيضا فى المساهمة ، في نشر الوعي حول الشمول المالى والتوعية بالخدمات الالكترونية ، وتثقيف الفتيات والفتيان حول أهمية ثقافة الادخار.

 

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