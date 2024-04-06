دفن جثة شاب لقى مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية من التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه ، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وذلك في منطقة عرب الصوالحة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

دفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إخطار بمصرع شاب صدمه قطار بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز .

دفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص عقب الإنتقال تبين أنه أثناء عبور "ا ف م"، 26 سنة، خط السكة الحديد صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة حول الواقعة.

أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة ووقوع 6 مصابين في كفر شكر

كما تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في مشاجرة بين عائلتين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات بينهم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كفر شكر، أسفرت عن سقوط مصابين من الطرفين تم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهما، وسقوط 6 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى، وهم طرف أول: خالد. س، والسيد. ع، ومحمود. خ، وخلود. خ، وطرف ثاني: هاني. ا، ومحمد. أ، جميعهم مقيمين بمدينة كفر شكر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.