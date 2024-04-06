إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بكفر شكر

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات بينهم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة ووقوع 6 مصابين في كفر شكر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كفر شكر، أسفرت عن سقوط مصابين من الطرفين تم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهما، وسقوط 6 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى، وهم طرف أول: خالد. س، والسيد. ع، ومحمود. خ، وخلود. خ، وطرف ثاني: هاني. ا، ومحمد. أ، جميعهم مقيمين بمدينة كفر شكر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

من أسرة واحدة .. السجن المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 15 عاما لـ 4 متهمين آخرين بالقليوبية

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، ثلاثة من أفراد تشكيل عصابى بالسجن المؤبد ، وبالسجن 15 عاما لـ 4 متهمين آخرين من نفس التشكيل، وجميعهم ينتمون لأسرة واحدة بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، وتغريم كل منهم مليون جنيه، كما قررت المحكمة مصادرة جميع المضبوطات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين أحمد سعفان ومحمد بحيرى وبحضور أحمد أبو الليل رئيس النيابة العامة،

وأيدت المحكمة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات أفراد التشكيل وأسرهم لما أثير بالأوراق عن وجود شبهة كسب غير مشروع وتضخم بالثروة العقارية المنقولة للمتهمين.

وكانت معلومات سرية قد وردت لمباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية تفيد قيام المتهم ويدعى م س م بتكوين تشكيل عصابى من أسرته يضم عمه وشقيقه و4 آخرين يقومون بجلب المخدرات وتصنيع أنواع تخليقية منها الشادو والاستروكس والحشيش وترويجها فى مناطق شبرا الخيمة وشبرا مصر ومنطقة قليوب.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث شارك البحث الجنائى والإدارة العامة للمخدرات وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الرئيسى فى التشكيل زاع صيته فى ترويج وجلب المخدرات وقيامه بجلب كميات كبيرة من المخدرات وإدخالها البلاد وتصنيعها من خلال المواد التخليقية.

رصدت الأجهزة الأمنية المتهمين وتحركاتهم وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة وكر المتهمين السبعة فى شبرا الخيمة وتم ضبطهم وضبط مخزن يديره المتهمون وعثر بداخل المخزن على 3 كيلو هيروين و18 طربة حشيش وكميات كبيرة من الاستروكس والشادو والآيس و4 أسلحة آلية و2 طبنجة وكمية من الذخيرة و6 سيارات و4 دراجات نارية مختلفة الأنواع ومبلغ مالى قرابة مليون و400 ألف جنيه ومبلغ من العملات الأجنبية نحو 60 ألف دولار وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 18 مليون جنيه.

توصلت التحريات إلى تضخم ثروة أسرة العائلة وممتلكاتهم من معارض للسيارات والعقارات العديدة فى شبرا الخيمة وشبرا مصر وقليوب ومحلات تجارية بدون وجود نشاط فعلى مما أثار شبهة الكسب غير المشروع والتربح بوسائل غير مشروعة.

وبناء عليه أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على ممتلكات المتهمين السبعة وبعرض الأمر على محكمة الجنايات بذات الشكل أصدرت قرارها بتأييد قرار التحفظ بناء على أسباب صحيح القانون لاسيما وأن المتهمين لم يقدموا ثمة مبرر لثرائهم وكيفية امتلاكهم للثروة العقارية والأملاك التى تم حصرها