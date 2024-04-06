لقي شاب مصرعه، في منطقة عرب الصوالحة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

قطار شبين القناطر ينهي حياة شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إخطار بمصرع شاب صدمه قطار بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز .

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص عقب الإنتقال تبين أنه أثناء عبور "ا ف م"، 26 سنة، خط السكة الحديد صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة حول الواقعة.

ولقي شاب مصرعه خلال فترة علاجه بالمستشفي، متأثرا باصابته بطلق نارى من سلاح ناري، بالرأس مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج "طبنجة 9 ملى"، من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم، والنقيب أحمد نصر، والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.