الشرقية: بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح باب التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٤ تحت رعاية رئيس الجمهورية، تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء، وذلك على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط التالي :

https://award.sgg.eg/Home/SignUp_EgyGreenInnovation?fbclid=IwAR2fLt_X0IZOpqwPWHuSgIQQI5OGjdSX4DLUTao1tWZpuOuYOJAZMDufvgI

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تستهدف إيجاد حلول ابتكاربة للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي، لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال الدورتين الأولي والثانية.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقه والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والأمن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، مما يساعد بدوره فى تخفيف آثار التغيرات المناخية.

وأكد المحافظ، أن الشرقية مستعدة للبدء فى تنفيذ العمل بالدورة الثالثة للمبادرة، واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الـ 6 المتنوعة (مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة).

ودعا المحافظ؛ أصحاب المشروعات من أبناء محافظة الشرقية، للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة، والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلباً علة تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض.

يشار إلى أن محافظة الشرقية سقوم بعمل ورشة عمل للمتقدمين من أصحاب المشروعات بالمحافظة لتوضيح كيفيه التسجيل على المنصة وكيفية عرض مشروعاتهم بما يتوافق مع معايير المبادرة، وذلك ولمن يرغب في التسجيل على المنصة وحضور ورشة العمل يرجي الانضمام لجروب الواتس التالي (جروب ورشة عمل لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظة الشرقية)

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