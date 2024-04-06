ضبط مزارع شرع في التخلص من عامل بجرجا

استقبلت مستشفى جرجا العام عامل يبلغ من العمر 25 سنة يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابا بطلق ناري بالفخد الأيمن تعدى عليه مزارع بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة جاءت عندما تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "وائل . م . ا . ع" 25 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيمن إدعاء تعدي آخرين وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "صدقي . م . ر . ا" 24 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

حبس صاحب مكتب سفريات



وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس صاحب مكتب سفريات بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج أربعة أيام بتهمة النصب على عدد من الأشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير استخراج تأشيرات سفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي أستولى عليها .

وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة واستيلائه على مبالغ مالية من الضحايا البالغ عددهم 10 أشخاص بجملة 270 ألف جنيه في مقابل استخراج تأشيرة سفر لأداء العمرة وتعهد برد المبالغ المالية لهم .

وقال ضحايا مستريح تأشيرات العمرة الوهمية أن المتهم حدد سعر التأشيرة الواحدة بمبلغ 27 ألف جنيه وتم دفع المبالغ المالية على أمل استخراج التأشيرات والسفر لأداء العمرة خلال شهر رمضان إلا أنهم فوجئوا بأن التأشيرات لم تصل وأن المتهم استولى على المبالغ المشار إليها لحسابه الخاص ورفض ردها .

وأوضح "حسين .ع" 21 سنة أحد المتضررين أن المتهم وعدهم باستخراج التأشيرات قبل رمضان على أن يكون السفر خلال شهر رمضان ولكنه نصب علينا وأخد الفلوس وحرمنا من العمرة .

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا من "حسين . ع . ا . ع" 21 سنة طالب يقيم بدائرة المركز و"روحي . ص . ا . ع" 55 سنة عامل يقيم بدائرة المركز و8 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز بتضررهم من "محمد . ع . ع . س" 33 سنة صاحب مكتب سفريات خاص ومقيم دائرة المركز، لاتهامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي من كل منهم 27 ألف جنيه جنيه بإجمالي مبالغ مالية بلغت 270.000 جنيه نظير استخراج تأشيرات سفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي أستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني .