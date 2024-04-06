تشييع جثمان أحمد فتحي سرور إلى مثواه الأخير.. صور

شيعت، منذ قليل، جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، الذي توفي أمس، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد حسن الشربتلي.

حضر صلاة الجنازة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والسيد الشريف، نقيب الأشراف، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والمستشار محمد شيرين فهمى عبدالحميد، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ويسرى المغازي، عضو مجلس النواب، سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، أحمد موسى، ونشأت الديهي، وطاهر أبو زيد، والنائب محمد عبدالعليم داود، والمستشار عدلي حسين، وعدد من الشخصيات العامة، وسط حالة من الحزن على رحيله.

رحل عن عالمنا القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز 91 عامًا.

توفي فتحي سرور، أمس الجمعة، ليلة السابع والعشرين من رمضان، التي يحتسبها البعض ليلة القدر.

أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، وتولى المنصب 21 عامًا على التوالي وحتى عام 2011

ولد الراحل أحمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر، وهو متزوج ولديه ولد طارق وبنتان.

وحصل سرور على دكتوراه في القانون الجنائي في جامعة القاهرة عام 1959 ودرجة الماجستير في القانون المقارن في جامعة متشجين – الولايات المتحدة، وليسانس في القانون في جامعة القاهرة عام 1953

تولى الراحل رئاسة مجلس الشعب من سنة 1990 - 2011 وكان رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر، ووزير التعليم سنة 1986 – 1990، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990، ونائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986.

كما كان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985، رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق– جامعة القاهرة 1978 – 1983، وعميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذًا للقانون الجنائي لطلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959، وكان نائب النائب العام سنة 1953 – 1959 وعيّن وكيلًا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها.

من أهم مؤلفاته: نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، الاختبار القضائي، الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري النقض الجنائي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الشرعية والإجراءات الجنائية، القانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)، منحته جامعة بولونيا في إيطاليا، وهي أقدم جامعات أوروبا، الدكتوراه الفخرية في القانون بسبب دراساته عن حقوق الإنسان وحمايته لها في كل المواقف.

كان له الفضل في إنشاء مستشفى أورام الأطفال 57357 الذي افتتح سنة 2007 وكان عضو اللجنة الدولية لمشروع مكتبة الأسكندرية 1990- 2000 وكان له الفضل في إحياء مكتبة الأسكندرية عندما كان وزيرًا للتعليم، وأصدر إعلان الأسكندرية باسم اليونسكو في فبراير سنة 1990 الذي دعا فيه العالم للتبرع للمشروع.

وكان لسرور فضل كبير في إنشاء مستشفى أورام الأطفال 57357 لكون "سرور" أحد مؤسسيه، ومن أول المتبرعين له من خلال جمعيته "التنمية الثقافية"، التي تبرع من خلالها بـ120 ألف جنيه مصري حينذاك.

وكان فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، نائبًا لدائرة السيدة زينب، التي يقع المستشفى بداخلها، وقت تأسيسه، وقدّم العديد من المساعدات عند بنائه، كتوفير الأرض التي بني عليها المستشفى، التي كانت مكان السلخانة القديمة، واختير نائبًا لرئيس مجلس أمناء مؤسسة 57357، حيث ساهم في بناء المستشفى وإطلاقه منذ تأسيس المؤسسة.