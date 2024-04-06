الدقهليه تتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية والحكومية

حرص الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على متابعة جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، مؤكدًا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وميت غمر وطلخا ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة.

و قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ عدد من حالات البناء المخالف والتعديات بنطاق المركز شملت إزالة سور بالبلوك الابيض وحجرتين علي مساحة 900 متر مربع خارج الحيزالعمراني بنطاق الوحده المحليه بمنية محلة الدمنه وتم وقف هدم بدون ترخيص بقرية كوم الديربي وكذا ازاله تعدي بناء بالبلوك علي الارض الزراعيه بنطاق الوحده المحليه بالبرامون و ازاله غرف بالبلوك البيض بقربه تلبانه وتم فك شده خشبيه بقريه بلجاي التابعه للوحده المحليه بنقيطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات..

واكد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية علي مساحة 70 متر مربع بالجزيرة بالدور الرابع العلوي داخل الحيز العمراني بميت غمر وتم إزالة تعدِي خارج الحيز العمراني بقرية أبو نبهان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، انه متابعة تنفيذ اعمال فك شدة سقف حديد وأخشاب على مساحة 300 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأشار اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه، إلى أنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

يأتي ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضي الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.