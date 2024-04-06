إعلان حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم السبت، عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال خطة متكاملة على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والمتمثلة في انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي وشبكات، وإلغاء الإجازات بالنسبة للقيادات، والعمل بنظام الورديات بجميع المواقع الهامة التابعة للشركة خلال إجازة العيد.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى إقليم محافظات القناة تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة التابعة للشركة، مؤكدًا على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها بمحافظات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وقال عصمت، إن خطة استعدادات عيد الفطر المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال أجازة أٔيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات والعمل علي الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من عمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من مديرى محطات الصرف الصحى ومحطات الرفع للتأكد انها تعمل على مدار الساعة دون توقف والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث.

وأكد على تواجد الكيميائيين بجميع المعامل التابعة للشركة، وذلك للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف«السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد» لتقديم خدمة متميزة للمواطنين والاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة والعمل علي حلها في مدة زمنية وجيزة.