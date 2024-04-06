مركز شباب باصونة بالمراغة ينظم احتفالية بيوم اليتيم

نظم مركز شباب باصونة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج إحتفالية كبرى بيوم اليتيم ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر أبريل بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





شملت فعاليات الإحتفال بيوم اليتيم أنشطة ترويجية وثقافية ورياضية ومسابقات وحفلات غنائية للأطفال وأن فكرة يوم اليتيم تنطوي على مد الأطفال الأيتام بالاحتياجات العاطفية وليست المادية فقط لسد احتياجاتهم وتقديم الهدايا لهم وقضاء يوم ممتع معهم والحرص على إسعاد هؤلاء الأطفال .

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية تفتح أبوابها للأطفال للإستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها تلك الهيئات بهدف نشر روح السعادة والإنتماء لدى الأطفال.





وأضاف وكيل الوزارة أن مراكز الشباب والأندية الرياضية أصبحت منارة لكافة الأنشطة ثقافية أو دينية أو إجتماعية أو ترويجية ولم تقتصر على الأنشطة الرياضية فقط وذلك بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تقدم العديد من الخدمات الثقافية والفنية والرياضية للأطفال الأيتام في إطار سياسة واستراتيجية الوزارة بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى بناء الشخصية المصرية متكاملة الأركان وحرصا على تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع.





وفي سياق آخر نظم مركز شباب كوم العرب التابع لإدارة شباب طما شمال محافظة سوهاج يوم رياضي لخماسي كرة القدم بمقر مركز الشباب بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر أبريل "طلائع" .





يهدف اليوم الرياضي إلى ممارسة الرياضة والتنافس بين الأعضاء وتقوية عضلات الجسم ورفع المستوي المهاري لديهم ولم يحدث مايعكر صفو الأعضاء المشاركين في اليوم الرياضي وفي نهاية اليوم تم توزيع جوائز للفائزين .





وأكد الدكتور محمد فريد شوقي على أهمية ممارسة الرياضة حسب ميول ورغبة الأعضاء لتوسيع قاعدة المستفيدين داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية والعمل على تكثيف الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لجذب المزيد من الأعضاء .