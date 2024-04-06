يستعد فريق لاتسيو لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، عندما يصطدم مع نظيره فريق روما في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

تشكيل لاتسيو المتوقع لمواجهة روما الليلة بالدوري الإيطالي

من المنتظر أن يدخل فريق لاتسيو بقيادة إيجور تودور المدير الفني للفريق بتشكيل أمام فريق روما بشكل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : مانداس.

في خط الدفاع : نيكولاس – رومانيولي – فوينتس.

في خط الوسط : فيليبي - ماتيو جوندوزي – دانيليو – ماتياس – البيرتو.

في خط الهجوم: إيموبيلي – كامادا.

موقف الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز

يتواجد فريق روما في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في 8 مباريات، في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

بينما يحتل فريق لاتسيو المركز السابع برصيد 46 نقطة، وحصل عليهم من خلال تحقيق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 مباريات، بينما تلقٍ الهزيمة في 12 مباراة، في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.