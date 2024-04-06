حبس نصاب تأشيرات العمرة الوهمية بدار السلام

قررت النيابة العامة حبس صاحب مكتب سفريات بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على عدد من الأشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير استخراج تأشيرات سفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي أستولى عليها .





وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة واستيلائه على مبالغ مالية من الضحايا البالغ عددهم 10 أشخاص بجملة 270 ألف جنيه في مقابل استخراج تأشيرة سفر لأداء العمرة وتعهد برد المبالغ المالية لهم .





وقال ضحايا مستريح تأشيرات العمرة الوهمية أن المتهم حدد سعر التأشيرة الواحدة بمبلغ 27 ألف جنيه وتم دفع المبالغ المالية على أمل استخراج التأشيرات والسفر لأداء العمرة خلال شهر رمضان إلا أنهم فوجئوا بأن التأشيرات لم تصل وأن المتهم استولى على المبالغ المشار إليها لحسابه الخاص ورفض ردها .





وأوضح "حسين .ع" 21 سنة أحد المتضررين أن المتهم وعدهم باستخراج التأشيرات قبل رمضان على أن يكون السفر خلال شهر رمضان ولكنه نصب علينا وأخد الفلوس وحرمنا من العمرة .





وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا من "حسين . ع . ا . ع" 21 سنة طالب يقيم بدائرة المركز و"روحي . ص . ا . ع" 55 سنة عامل يقيم بدائرة المركز و8 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز بتضررهم من "محمد . ع . ع . س" 33 سنة صاحب مكتب سفريات خاص ومقيم دائرة المركز، لاتهامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي من كل منهم 27 ألف جنيه جنيه بإجمالي مبالغ مالية بلغت 270.000 جنيه نظير استخراج تأشيرات سفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي أستولى عليها.





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني .





وفي سياق آخر لقي عامل عجوز في العقد السابع من العمر مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة البلينا من قسم شرطة النقل المواصلات يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بإصطدام القطار (أسوان – القاهرة) بالمدعو "منير . ع . د . ق" 68 سنة عامل يقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدى لوفاته .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وبسؤال زوجته مريم ر ع، 55 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق ونفت الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .