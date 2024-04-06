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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المستشار النمساوي: الحوار بين موسكو وكييف بات ضروريًا

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي

 

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر أن الحوار بين موسكو وكييف بات ضروريا الآن، موضحا أن التسوية السلمية بشأن الأزمة الأوكرانية من دون مشاركة روسيا مستحيلة، وفقا لـ "روسيا اليوم".

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وقال في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو": "لن يكون هناك سلام بدون روسيا والتوصل إلى تسوية سلمية من دون مشاركة موسكو أمر مستحيل، كما أن الوضع الحالي يصعب حله، لكن استئناف الحوار عندما يحين الوقت أمر ضروري".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية إنهاء الصراع، ولا تزال الفرصة متاحة أمام روسيا وأوكرانيا للتحدث مباشرة مع بعضهما البعض".

الجدير ذكره، أن موسكو قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، كما يدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

وصرح الكرملين بأنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

كما أكدت موسكو أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا.

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