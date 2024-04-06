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السبت 06 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تعيين جولي بيشوب مبعوثًا للأمم المتحدة بميانمار

جولي بيشوب
جولي بيشوب

 

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الجمعة، وزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جولي بيشوب مبعوثة خاصة له بشأن ميانمار.

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وتتولى بيشوب، التي شغلت منصب وزيرة خارجية أستراليا في الفترة من 2013 إلى 2018، المنصب خلفا للدبلوماسية السنغافورية نولين هيزر، التي استقالت من منصبها في يونيو من العام الماضي.

ويبلغ عدد سكان ميانمار، المعروفة سابقا باسم بورما، حوالي 55 مليون نسمة.

وقالت الأمم المتحدة إن 8ر2 مليون شخص نزحوا في البلاد، 90% منهم ، وإن مستوى الجوع آخذ في الارتفاع، وهناك خطر سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل.

وفي عام 2024، قالت الأمم المتحدة إن 6ر18 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

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