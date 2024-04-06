بيراميدز يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش في الدوري المصري

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة التي يتقاسمها كل من الاتحاد السكندري والمصري وإنبي.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمود صابر - دودر الجباس