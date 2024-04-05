فوائد تناول شاي أولونج للصحة

يتميز شاي أولونج عن بقية أنواع الشاي الكثيرة بخصائص غير عادية، فبالإضافة إلى طعمه المميز، يختلف عن الشاي الأسود والأخضر بدرجة التخمر وأماكن التجميع وغيرها.



وتشير الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية إلى أن كل نوع من أنواع الشاي له فوائد معينة. وتختلف الأصناف عن بعضها البعض فقط في مكان التجميع ودرجات التخمير المختلفة. الشاي الأسود أكثر تخمرا، والشاي الأخضر أقل تخمرا، أما شاي أولونغ فمتوسط ​​التخمر، وطعمه شبيه بعض الشيء بطعم الشاي بالحليب.

ووفقا لها، تكمن فوائد شاي أولونج ويسمى"شاي التنين الأسود"، في أنه يساعد على إطالة متوسط العمر، لأنه يمنع تكون الجذور الحرة، وقد ثبت أن تناوله بانتظام يطيل العمر 5 سنوات. ويحتوي هذا الشاي على العديد من مضادات الأكسدة مثل مادة البوليفينول. كما يمنع تطور الأمراض التنكسية المرتبطة بزيادة نشاط الجذور الحرة. وبالتالي فإن الشاي يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام و مرض ألزهايمر وباركنسون. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي على الثيانين، وهو إنزيم ينشط ويهدئ الجسم.

وتشير سولوماتينا، إلى أن شاي أولونج يساعد على التركيز والاستيقاظ، وينشط بشكل جيد، دون أن يزيد النبض كثيرا، على عكس القهوة. أي لا يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ولكنه كغيره من المنتجات الأخرى يمكن أن يلحق الضرر بالجسم، فمثلا لا ينصح بتناوله ففي حال تفاقم أمراض الجهاز الهضمي أو أمراض الكبد، لأن الثيانين بكميات كبيرة يمكن أن يكون له تأثير سام. كما لا ينصح بتناوله في حالات الإمساك.

وتشير الطبيبة، إلى أن تناول جرعات كبيرة من شاي أولونج يمكن أن تسبب الأرق والقلق وزيادة ضربات القلب. وتنصح لتقليل هذه الآثار الجانبية بتخميره ما لا يقل عن 5-6 مرات.

معلومات عن زهرة اولونج

يتم صنع شاي أولونج من ذات النبتة التي يُصنع منها كلًا من الشاي الأسود والأخضر، إذ يكمن الفرق بعملية الأكسدة التي تتعرض لها أوراق الشاي خلال التحضير، حيث يتعرض شاي الأولونج للأكسدة بشكل جزئي، بينما لا يتعرض الشاي الأخضر للأكسدة، ولكن الشاي الأسود يتأكسد بشكل.





يساعد استهلاك الشايات الغنية بمضادات الأكسدة مثل شاي الأولونغ على تحسين صحة القلب.

وأشارت العديد من الدراسات التي تم إجراؤها على أشخاص يشربون الشاي بانتظام إلى انخفاض مستويات الضغط والكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.





يعتبر هذا النوع من أغلى أنواع الشاي في العالم ويزرع في الجبال بمقاطعة فوجيان في الصين، ويبلغ سعره نحو 1.2 مليون دولار للكيلو جرام، وهذا الشاي ينتج من 6 أشجار فقط موجودة في العالم، ولهذا فهو نادر، وقد تم بيع 20 جرام من الشاي بحوالي 30 ألف دور بعام 2005.