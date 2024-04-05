خلال الإفطار الجماعي بمركز تعليم الوافدين.. طلاب السودان ينشدون في حب الأزهر

شهد الطلاب الوافدون من السودان الشقيق لحظة إطلاق مدفع رمضان بمدينة البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالأزهر، ضمن أنشطة المركز في رعاية الطلاب والاهتمام بهم.

وأعرب الطلاب السودانيون عن خالص شكرهم لمصر التي ساندتهم في محنتهم وفتحت لهم أبواب التعليم بالجامعات المصرية، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي أولاهم رعاية خاصة ويسر لهم سبل الالتحاق بمعاهد وكليات الأزهر.

وأشار الطلاب إلى أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي كان خير سند وداعم لهم في استقبالهم لحين استكمال متطلباتهم، نظرًا لما تمر به بلادهم من نزاعات هددت أمن واستقرار البلاد، مؤكدين أن مصر كانت ولاتزال أرض خير وبركة وأمن للجميع.

وألقى الطلاب السودانيون قصائد شعر في محبة مصر وأزهرها الشريف، وتحدثوا عن شريان النيل الذي يجمع البلدين، وعن العلم الذي يقوي العلاقة بين الشعبين.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر ينظم إفطارًا جماعيًا لطلاب مدرسة الإمام الطيب

وكانت شاركت الدكتورة، نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر في الإفطار الجماعي الذي نظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب؛ لطلاب «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده» بمقر المركز وذلك وسط أجواء رمضانية أسرية.

يذكر أن مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده قد افتتحها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عام ٢٠٢١م، وذلك لتقوية أواصر التواصل الفكري والدعوي والاجتماعي مع الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، وحمايتهم من التطرف الديني.

كما يدرس بها شيوخ أجلاء متميزون من لجنة مراجعة المصحف، وكوكبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين المتميزين من خريجي كلية القرآن الكريم ومعاهد القراءات بالأزهر الشريف من أصحاب السند العالي في القراءات المتواترة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وشيوخ معاهد البعوث الإسلامية.

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تشهد حفل افتتاح مسابقة القرآن الكريم لبراعم الوافدين والمصريين

وكانت شهدت الدكتورة، نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم للبراعم الوافدين والمصريين، التي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل ومجلة نور.

وأكدت مستشار شيخ الأزهر خلال مشاركتها في فعاليات المسابقة، على أهمية القرآن الكريم في حياتنا، مشددة على أن تعلمه وفهم معانيه وتطبيقها في حياتنا اليومية يعكس التزامنا به، مشيرةً إلى أن تشجيع الأطفال والشباب على حفظ القرآن وفهمه في سن مبكرة يمثل استثمارا ثمينا في مستقبلهم ومستقبل الأمة، داعية الأطفال والشباب إلى الاجتهاد في حفظ كتاب الله والعمل به.

وأشارت الدكتورة نهلة الصعيدي، إلى أن مسابقات القرآن الكريم تسهم بشكل كبير في تعزيز حفظ كتاب الله، وتشجع الأطفال والشباب على التمسك بتعاليمه السامية، فضلاً عن أنها تمثل فرصة للتنافس الإيجابي فيما بينهم، موجهةً التحية للآباء والأمهات ممن يحرصون على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، ومؤكدة على حرص الأزهر الشريف تحفيز الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم من خلال المسابقات التي تعقد بين الفينة والأخرى، والتي تحظى برعاية خاصة من الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

يذكر أن مسابقة القرآن الكريم للبراعم الوافدين والمصريين تتضمن أربعة مستويات وهي، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً، ويتضمن هذا المستوى فئة للأصوات الحسنة، والمستوى الثاني: حفظ نصف القرآن، والمستوى الثالث: ربع القرآن، والمستوى الرابع: جزء من القرآن.