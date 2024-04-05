إجراءات عقابية بحق مسؤولي مستشفى أبو حماد المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على مستشفى أبوحماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد مشاركته في الإحتفال بيوم اليتيم بدار كريمي النسب بمركز إيواء الأطفال بالعاشر من رمضان، وتفقده القافلة الطبية بالحي الـ ١٦ بالعاشر.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الإستقبال والطوارئ، وتلاحظ عدم كفاية هيئة التمريض بالقسم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير طبيب آخر بعد قيام الطبيب النوبتجي بالإبلاغ المرضي، وعلى الفور وجه مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، بتكليف طبيب آخر بالقيام بالنوبتجية، مع خصم حافز الإشراف لمدير المستشفى، ومجازاة المدير المناوب بخصم ثلاثة أيام من الراتب.

كما وجه بنقل المقاعد الخشبية بالاستقبال لمكان آخر مع استبدالها بكراسي معدنية يسهل جردها، وذلك لسهولة حركة الفرق الطبية بالقسم، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة.

وتفقد قسم الحضانات، وقام بمناظرة الملفات الطبية للأطفال المبتسرين، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والتأكد من انتظام العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، واطمأن على كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالمستشفى، وعلى تشغيل جهاز الأشعة التليفزيونية الجديد، والذي تم دعمه من وزارة الصحة والسكان منذ عدة أيام، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة أبو حماد.

وناقش وكيل الوزارة مع نائب مدير المستشفى مقترح بنقل العيادات الخارجية في مكان مجمع يسع التردد العالي عليها، والذي يصل إلى ١٠٠٠ مريض يومياً، موجهاً بعمل دراسة شاملة والعرض على وكيل الوزارة.

وقد شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة في الإحتفال بيوم اليتيم، بدار كريمي النسب بمركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بالحي الـ ١١ بمدينة العاشر من رمضان، والذي يأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك أعادة علينا وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتهنئة جميع الأمهات والعاملين بالدار بقرب حلول العيد، كما شارك في توزيع الملابس والهدايا على الأطفال كريمي النسب، في حضور مديرة إدارة التمريض ونقيب التمريض بالشرقية، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.