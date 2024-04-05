Disney + تتخذ إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور

قل وداعًا لحساب Disney + الخاص بعمة جيران صديقك المفضل. قال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، في مقابلة مع شبكة CNBC إن شركة البث تتخذ إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور في جميع أنحاء العالم هذا الصيف. سنت الشركة نفس القيود للمشتركين الكنديين في الخريف الماضي.

هذه الخطوة ليست مفاجئة، حيث شارك المدير المالي لشركة ديزني هيو جونستون الخطة خلال مكالمة الأرباح في فبراير. "تمثل المشاركة المدفوعة فرصة بالنسبة لنا. إنها فرصة من الواضح أن منافسنا يستغلها، وهي فرصة لا تزال أمامنا. لدينا بعض الإجراءات المحددة للغاية التي سنتخذها في الشهرين المقبلين." بدأت Hulu المملوكة لشركة Disney حملتها الخاصة على مشاركة كلمات المرور في 14 مارس، وتحظر شروط الخدمة الخاصة بكل من القائمين على البث المباشر الأشخاص صراحةً من استخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالعملاء الآخرين (على الرغم من أن إعلانها الأخير يشير إلى أن Disney مستعدة بالفعل لفرضها).

يقوم القائمون على البث عبر المجموعة بتقييد مشاركة كلمات المرور، ويبدو أن هذا الأمر ناجح – بالنسبة لهم، وليس بالنسبة لنا. وفقًا لشركة التحليلات Antenna، زادت الاشتراكات في Netflix في الولايات المتحدة بنسبة 102 بالمائة خلال الأيام الأربعة الأولى بعد دخول القاعدة حيز التنفيذ، مقارنة بالـ 60 يومًا السابقة. وكان هناك ما متوسطه 73000 اشتراك جديد يوميًا، وهو ما يفوق بكثير عمليات الإلغاء. وسيبدأ ماكس أيضًا في تقييد المشاركة هذا العام، وسيتخذ إجراءات صارمة بالكامل في عام 2025.

ستبدأ Disney + حملتها في بعض البلدان في شهر يونيو القادم، وستتوسع إلى موجة ثانية من البلدان في شهر سبتمبر. ليس من الواضح حتى الآن المجموعة التي تنتمي إليها الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن تقدم ديزني تفاصيل عندما تقترب التواريخ. تبلغ تكلفة Disney + حاليًا 8 دولارات شهريًا مع الإعلانات و14 دولارًا شهريًا للعرض بدون إعلانات.