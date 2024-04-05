التحالف الوطنى يقيم احتفالية  كبرى ليوم اليتيم في الفيوم

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، احتفالية بيوم اليتيم بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم، بنادي جرين جاردن بمدينة الفيوم.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال والعاملين والمتطوعين، بحضور عدد من قيادات مؤسسة الجارحي وأمانة التحالف الوطني بالفيوم. كما نفذت المؤسسة ذات الاحتفالية في محافظات الجيزة والسويس كجزء من خطة المؤسسة والتحالف للرعاية المتكاملة للأيتام والفئات الأكثر احتياجا.

يذكر أن مؤسسة الجارحي هي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ إنطلاقه في مارس ٢٠٢٢، وتهدف إلى تحسين أوضاع الفئات والأسر والمناطق الأكثر احتياجًا، ودعم جهود التنمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية المحليين والدوليين؛ للوصول إلى مجتمع تنموي مُستدام، وفق منهجية وطنية تركز على المواطن وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم كمحور الاهتمام Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17، من خلال تقديم خدمات أساسية ومجتمعية وتنموية متنوعة، وتعزيز مفهوم التطوع والمشاركة والوعي المجتمعي، وتحفيز الجهود الفردية والجماعية وبناء الشراكات وجذب الموارد؛ لإحداث التأثير الإيجابي البناءّ في المجتمع والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بالتعاون مع كافة الفاعلين في الحكومة والمجتمع.

حفل ختام الانشطة الرمضانية

ومن جهه اخرى اقام الاتحاد المحلي لنقابات عمال الفيوم حفل الأنشطة الرمضانيه تم خلاله تكريم أبناء العاملين بالمحافظة من حافظي القرآن الكريم و تكريم فريق شركة مياه الشرب لفوزه بكأس كرة القدم ,وسط لفيف من القيادات التنفيذية و العماليه و رجال المجتمع الفيومي .

تم تنظيم الحفل باشراف خالد معروف رئيس الاتحاد المحلى بالفيوم وشمل تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بمسابقة القرآن الكريم حيث تم تكريم ٩٧ طالب من حاملى كتاب الله

و تم خلال الحفل ايضا تكريم شركة مياه الشرب لفوز فريقها بالمركز الأول لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم و جاء فريق جامعة الفيوم فى المركز الثانى و شركة مطاحن مصر الوسطى في المركز الثالث.

وجه "معروف" خلال كلمته الشكر للمهندس تامر عيسي عثمان على رعايته الكريمة لأنشطة الاتحاد و مايقدمة من مساندة لعمال محافظة الفيوم. و رحب خلال الحفل بالضيوف و على رأسهم المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم و المهندس محمد خيرالله رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء و الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة و المهندس مراد مسعود رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم و مهندس حسام ابراهيم مدير عام شركة الغاز بالفيوم و الدكتور محمد سيد وكيل وزارة الثقافة .

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