من هو دفق Coachella متعدد الكاميرات على يوتيوب؟

يروج موقع YouTube لتغطية البث المباشر الحصرية لـ Coachella، والتي تبدأ الأسبوع المقبل. الميزة الرئيسية هي تجربة المشاهدة المتعددة للمنصة (المألوفة بالفعل لعشاق الرياضة) للمهرجان الذي يستمر لمدة أسبوعين. سؤالنا من هذا الإعلان هو، من يريد مشاهدة عدة مجموعات مختلفة من الفنانين في نفس الوقت - عندما يمكنك الاستماع إلى مجموعة واحدة فقط؟

تتيح لك تجربة العرض المتعدد مشاهدة ما يصل إلى أربع مراحل في وقت واحد، مما يتيح لك اختيار أي منها تريد الاستماع إليه: بالضبط كيفية عمل العرض المتعدد في March Madness أو ألعاب NFL أو أي حدث رياضي آخر. وإليك كيفية عرض YouTube لهذه الميزة: "تعزف اثنتين من فرقك الموسيقية المفضلة على مراحل مختلفة في نفس الوقت؟ لا توجد مشكلة، ستتيح لك ميزة Multiview أنت وأصدقاؤك إمكانية مشاهدة كلا المجموعتين في نفس الوقت عبر تطبيق YouTube على التلفزيون دون أي تكلفة إضافية.

ربما أنا من الجيل الخطأ ولدي فترة طويلة جدًا من الاهتمام، ولكن من يريد مشاهدة مجموعة فنان دون سماعها؟ وهذا ما سيحدث للمراحل الثلاث التي لم تستمع إليها. ألن يكون من الأفضل... مشاهدة ما تسمعه؟ ومن ثم اللحاق بالآخرين عند الطلب عندما يمكنك الاستماع إليهم أيضًا؟

يعتبر العرض الرياضي المتعدد منطقيًا لأن هناك نتائج يجب تتبعها ومهلات وفترات نصف ساعة وانفجارات لتحويل انتباهك إلى لعبة أخرى. لا تحتاج إلى سماع مباراة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لتراقب الكرة. (اعتمادًا على المعلقين، قد تفضل عدم الاستماع إليها). إنها في المقام الأول تجربة بصرية؛ الصوت ثانوي.

لكن الموسيقى، حتى عند تشغيلها على الهواء مباشرة مع كل العروض الضوئية وآلات الضباب والرقص المصاحب لها، تظل تجربة سمعية أولاً وقبل كل شيء. إذا كان العديد من الفنانين الذين تحبهم يعزفون في وقت واحد، فلا تزال غير قادر (ولا تريد) سماع أكثر من فنان واحد في وقت واحد. في طرق العرض المتعددة على YouTube، يمكنك اختيار مسرح واحد للاستماع إليه والباقي لمشاهدتهم وهم يغنون ويرقصون على وضع كتم الصوت في صندوق صغير إلى جانب عرضين آخرين.

يبدو الأمر وكأنه حل يبحث عن مشكلة، إذ يطبق موقع YouTube تقنيته الحالية (والتي، لكي نكون منصفين، تعمل بشكل جيد جدًا مع الرياضة) في مهرجان موسيقي. لا يهم أن هذا ليس له معنى كبير.



بغض النظر عن التشدقات الحائرة، سيكون لدى YouTube ستة خلاصات بث مباشر للقفز بينها (ولكن مرة أخرى، أربعة فقط في وقت واحد في العرض المتعدد). يتضمن ذلك سونورا في عطلة نهاية الأسبوع الأولى ويوما في عطلة نهاية الأسبوع الثانية. تشمل العناوين الرئيسية لهذا العام Lana Del Rey وDoja Cat وNo Doubt وTyler, the Creator.

بين المجموعات، سيقوم موقع YouTube ببث "محتوى تحريري خاص" من الفنانين في الموقع. كل يوم بعد المجموعة النهائية من الليلة، تكرر قناة Coachella على YouTube مجموعات ذلك اليوم حتى يعود البث المباشر في اليوم التالي. يبدو أن هذه طريقة أفضل لمتابعة المجموعات التي لم تشاهدها مباشرة.

يقام الحدث في إنديو، كاليفورنيا، على بعد حوالي 130 ميلاً شرق لوس أنجلوس، في الفترة من 12 إلى 14 أبريل ومن 19 إلى 21 أبريل. ويمكنك الاستماع إلى قناة Coachella على YouTube.