التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

محمد شريف

أعلن البرتغالي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، وبيدرو إيمانويل مدرب الخليج، تشكيل فريقهما للمواجهة التي تقام بينهما، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27، من الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

تشكيل الهلال السعودي

تشكيل ضمك السعودى

ويتربع فريق الهلال، على قمة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 74 نقطة، حصدها من لعب 26 مباراة، حقق خلالها 24 انتصارًا وتعادل في مباراتين، ولم يتلق أي هزيمة.



أما فريق الخليج يأتي في المركز التاسع، برصيد 34 نقطة، حقق الفوز في 9 مباريات، و7 تعادلات، فيما خسر 10 جولات، من لعب نفس عدد المباريات.