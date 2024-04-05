بالأسماء.. إعلان الفائزين في مسابقة مواهب مصرية والتكنولوجيا الخضراء بنجع حمادي

أعلن قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة نجع حمادي التعليمية، النتيجة النهائية لمسابقة " مواهب مصرية والتكنولوجيا الخضراء" والتي جرت فعالياتها برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وتنفيذ وإشراف مباشر من عبده أحمد وزيري رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بتعليم نجع حمادي التعليمية، ونيفين نبيل أرتيل مسؤول الموهوبين.

وقال عبده وزيري رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أنه تم إعلان نتيجة المسابقة من المركز الأول إلي المركز الثالث، وتم تصعيد المركز الأول للمنافسة علي مستوي المديرية، متمنيا للمشاركين في منافسات المديرية تحقيق مراكز متقدمة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في حفل كبير سيجري تنظيمه في القريب العاجل.

من جانبه، هنأ عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، الطلاب والطالبات الفائزين في فعاليات المسابقة، متمنيا للطلاب والطالبات المصعدين للتنافس علي مستوي المديرية، تحقيق المراكز المتقدمة التي تعلي من شأن إدارة نجع حمادي التعليمية، مؤكدا علي دعم الإدارة التعليمية للطلاب والطالبات الموهوبين في شتي المجالات.

وكان توجيه رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، قد أعلن عن الانتهاء من تقييم مسابقة المعلمة الفعالة للعام الدراسي 2023 /2024، علي مستوي الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تحت عنوان " دور معلمة رياض الأطفال فى تنمية ريادة الأعمال لدى طفل الروضة"، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وعصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية.

نتيجة المسابقة

وأسفرت نتيجة المسابقة على مستوى الإدارة، عن فوز " ابتسام مرتضى عبد الواحد" المعلمة بروضة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات بقرية ( هو ) بالمركز الأول، و حصل علي المركز الثاني " إيرين فايز " المعلمة بروضة مدرسة المشتركه الابتدائية بنجع حمادى، بينما حصل علي المركز الثالث " منال يحيى " المعلمة بروضة مدرسة النصر الابتدائية بقرية ( هو ).

من جانبه، قدم عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التهنئة للمعلمات الفائزات في منافسات المسابقة، متمنيا لهن دوام التوفيق والسداد و تحقيق مركز متقدم في تصفيات المسابقة علي مستوي المديرية.