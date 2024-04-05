بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي الليلة الـ 27 من رمضان

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، في الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وزود المسجد النبوي الشريف ساحاته بـ "250" مظلة متحركة، تم تركيبها في ساحاته المحيطة باتجاهاته الأربعة، بهدف توفير الراحة والاطمئنان لقاصديه، وحماية المصلين من الحرارة وأشعة الشمس والانزلاق والسقوط أثناء هطول الأمطار.

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وشيدت المظلات وفق متطلبات عديدة وجودة تلبي كل الاحتياجات، وبمواصفات إنشائية خاصة توفر مقاومة عالية للرياح والحرائق والأمطار، وثباتًا في نوعية النسيج والمواد المستخدمة في تنفيذها ولونها الرملي، بما يمكن من نفاذ الضوء وحماية التصاميم والزخارف التي رسمت على كل مظلة.

وتتكون كل مظلة من جزأين متداخلين يعلو أحدهما الآخر، وتتساوى عند الإغلاق، وتبلغ أبعاد المظلة نحو: "25.5" مترًا في "25.5" مترًا، ويصل ارتفاعها إلى نحو "22" مترًا، وتزن ما يقارب الـ"40" طنًّا، وتعمل بنظام آلي لفتح المظلة مع بزوغ الشمس وإغلاقها قبل الغروب.

وتشمل أجزاء المظلة أذرعًا مغطاة بألياف كربونية زجاجية كسيت بزخارف من الفسيفساء، وصممت المظلات بموادّ ذات كفاءة عالية من بينها النحاس المطلي بالذهب.

ويتكون جسم المظلة من أسطوانة تحوي بداخلها وحدة التشغيل، وثماني دعامات علوية، وثماني دعامات سفلية، وثمانية أذرع داخلية ووسطية وأخرى قطرية، وأذرعًا مساندة توفر انسيابية في حركة فتح وإغلاق المظلة وفق نظام آلي مرن.

وتحوي المظلات "436" مروحة رذاذ تم تركيبها في جوانب المظلات تساعد على تلطيف الجو وخفض درجة الحرارة.

بالإضافة إلى وجود أكثر من ألف وحدة إنارة على مظلات المسجد النبوي، ويستوعب محيطُ المظلة الواحدة أكثرَ من "900" مصلٍّ، وأكثر من "228" ألف مصلٍّ في عموم مظلات المسجد النبوي.

وٱلْمَسْجِدُ ٱلنَّبَوِيّ أو ٱلْحَرَمُ ٱلنَّبَوِيّ أو مَسْجِدُ ٱلنَّبِيّ أحد أكبر المساجد في العالم وثاني أقدس موقع في الإسلام (بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة)، وهو المسجد الذي بناه النبي محمد في المدينة المنورة بعد هجرته سنة 1 هـ الموافق 622 بجانب بيته بعد بناء مسجد قباء. مرّ المسجد بعدّة توسعات عبر التاريخ، مروراً بعهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية فالعباسية والعثمانية، وأخيراً في عهد الدولة السعودية حيث تمت أكبر توسعة له عام 1994.

ويعتبر المسجد النبوي أول مكان في شبه الجزيرة العربية يتم فيه الإضاءة عن طريق استخدام المصابيح الكهربائية عام 1327 هـ الموافق 1909. بعد التوسعة التي قام بها عمر بن عبد العزيز عام 91 هـ أُدخِل فيه حجرة عائشة (والمعروفة حالياً بـ «الحجرة النبوية الشريفة»، والتي تقع في الركن الجنوبي الشرقي من المسجد) والمدفون فيها النبي محمد وأبو بكر وعمر بن الخطاب، وبُنيت عليها القبة الخضراء التي تُعد من أبرز معالم المسجد النبوي. كان للمسجد دور كبير في الحياة السياسية والاجتماعية، فكان بمثابة مركزٍ اجتماعيٍّ، ومحكمة، ومدرسة دينية.

ويقع المسجد في وسط المدينة المنورة، ويحيط به العديد من الفنادق والأسواق القديمة القريبة. وكثير من الناس الذين يؤدون فريضة الحج أو العمرة يقومون بزيارته، وزيارة قبر النبي محمد للسلام عليه.