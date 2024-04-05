لقى مسن مصرعه، اليوم الجمعة ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى.

قطار ينهي حياة مسنا أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى سوهاج

و كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بدهس القطار المواطن منير عياد جبريال 75 عاما أثناء عبور مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وتم نقل الجثة إلى مشرحة البلينا تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة.

قبل الإفطار .. انتشال جثة طالب من نهر النيل في قنا

كما انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، جثة طالب من نهر النيل في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة طالب داخل نهر النيل في قرية دندرة التابعة للمركز.

وبعد الفحص تبين العثور على على جثة محمود.ي.ع، يبلغ من العمر 18 عامًا، داخل نهر النيل تم انتشالها وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتحديد سبب الوفاة بعد العرض على الطبيب المختص.

العثور على جثة طالب داخل مياه النيل ببني سويف

كما انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة بنى سويف، جثة طالب لقى مصرعه غرقا بداخل مياه النيل بمركز ناصر، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طالب لقى مصرعه غرقا بداخل مياه النيل بمركز ناصر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطي المركزي ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببنى سويف، جثة شاب غريق يدعى محمد البرنس، 16 سنة، مقيم بمركز ناصر، عقب انتشال الجثة من مياه، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.