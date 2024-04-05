 حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة 

أمرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيد ات في المنصورة

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطها واعترفت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

دفن جثة سائق توك توك لقي مصرعه علي يد صديقه بالمعصرة

كما صرحت نيابة المعصرة الجزئية بدفن جثة عامل لقي مصرعه على يد صديقه، سائق توك توك، لتعثره فى سداد ديونه فى المعصرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالي بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم في ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما اكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذاً من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).. وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس بإستخدام الأدوات المشار إليها والإتجار بها وحيازته للسلاح النارى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.