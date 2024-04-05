مركز شباب شرق حلوان يفوز بالدورة الرمضانية على مركز شباب عرب جهينه

فى ختام فعاليات الدورة الرمضانية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز؛ ختام فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كره القدم لمراكز الشباب على مستوى قطاع القاهرة الكبرى.



حيث فاز مركز شباب شرق حلوان من محافظة القاهرة بالدورة الرمضانية بعد فوزه علي مركز شباب عرب جهينه من محافظة القليوبية، في اللقاء الذي أقيم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتورة شيماء سامي مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ولفيف من قيادات المديريات والإدارة، وذلك تنسيقًا مع مديريات الشباب والرياضة بالقاهرة والجيزة والقليوبية.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال شهر رمضان الكريم، وخاصًة الخدمات المُقدمة للنشء والشباب، تحقيقاً لاهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.



أكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب كان أهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية .



وكان مركز شباب شرق حلوان قد تمكن من التأهل في نصف النهائي بعد فوزه علي مركز شباب نهضة شرق، وتأهل مركز شباب عرب جهينه بعد فوزه علي حلابة.





