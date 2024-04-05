مصرع شاب في حادث انقلاب ترويسكل بالفيوم

لقى شاب بالفيوم مصرعه ، فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق اللاهون دائرة مركز الفيوم ، وتم نقل الجثة إلى المستشفي ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد باخطار من مستشفى الفيوم العام ، بوصول محمد عادل عطيه ، 24 سنة سائق تروسكل ، جثة هامدة، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعاينة انقلاب التروسيكل الذى كان يعمل عليه فى طريق قرية اللأهون الزراعي ، ولقى مصرعه فى الحال، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى وامرت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق توفي شاب بالفيوم في العقد الثالث من العمر مقيم بقرية الروبيات التابعة لمركز طامية إثر تعرضه لحادث واصيب إصابات بالغة وظل في غيبوبة لمدة شهرين إلى أن وفاته المنية.

شيع المئات من أهالي قرية الروبيات بمركز طامية بالفيوم ،جثمان الشاب محمد حمدي عزوزوالبالغ من العمر 23 سنة ،إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة .

واكد اقرباء الشاب انه يعمل سائق و يوم الحادث توجه بالسيارة لتوصيلة خصوصي مع بعض الأشخاص كانوا يريدون الذهاب إلى مدينة العياط وأثناء ذلك ،اصطدمت السيارة التي كان يقودها بسيارة نقل مما ادى الى اصابته وعدد من الركاب و تم نقل المصابين إلى المستشفى ومن بينهم الشاب محمد والذي تم نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي ، خطورة حالته ودخل في غيبوبة تامة مؤكداً أنه ظل على الأجهزة داخل العناية المركزة فاقداً للوعي لمدة شهرين يوما الى ان توفى ،وأكد أنه متزوج منذ حوالي 4 سنوات ولم يرزق باطفال .

وكان مدير امن الفيوم قد تلقى اخطارا بالحادث من مأمور مركز طاميه بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بوقوع تصادم وقع بين سيارة اجرة صندوق واخرى نقل بالطريق المؤدي إلى العياط.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل للمصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم إلا أن حالة الشاب كانت خطيرة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.