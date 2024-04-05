أشرف صبحي: جاهزون لاستضافة أهم بطولتين للفروسية

فى إطار الاستعدادات التى تجري حاليا لاستضافة مصر لمنافسات البطولة الدولية للفروسية وكذلك البطولة العسكرية العربية للفروسية تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب إيهاب لطفي - مدير إدارة المدرعات يوم الخميس، نادى الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة كافة الاستعدادات وملاعب التدريب وملاعب المنافسات الرسمية فضلا عن مكونات النادى والمقرر تشغيله الفترة المقبلة لاستضافة البطولتين الدولية والعسكرية للفروسية وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

رافق الوزير ومدير إدارة المدرعات خلال الجولة كلاً من عدد من قيادات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومسئولي نادي الفروسية للقوات المسلحة المصرية.

بدأت الزيارة بتقديم عرض حول المكونات الإنشائية لنادى الفروسية قدمه أحد مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعقب ذلك قام الوزير بالمرور على المبانى الإدارية بالنادى، ومبنى العيادة البيطرية، وأماكن الخيل، ومبنى إسكان العاملين ، ومبنى المنصة الرئيسية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية تعد إحدى أكبر الصروح الرياضية المتكاملة الخدمات ليس على مستوى مصر فحسب وإنما على مستوى العالم مبيناً أن المدينة بما تتمتع به من إمكانيات وبنية رياضية متنوعة مُقامة وفق الأسس والمعايير العالمية تُضيف ميزة كبيرة لمصر وتمنحها عنصر قوة فى الفوز بملفات استضافة البطولات الرياضية الدولية .

وأكد وزير الرياضة أن توجيهات السيسي، بإنشاء الصرح الرياضى الكبير سيمكن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة من استضافة اكبر البطولات العالمية فى الفروسية خاصة فى ضوء ما تشهده مصر من تنمية وعمران، ومشروعات قومية فى جميع أنحاء الجمهورية ، وكذا دعم سيادته الدائم لقطاع الشباب والرياضة، وتوجيهاته بتطوير وإقامة المنشآت الرياضية بما يليى تطلعات المواطنين ، ويوفر لمصر كل المقومات الرياضية والتى جعلتها واحدة من أهم دول العالم فى استضافة كبرى البطولات .

وأثنى وزير الرياضة بالمستوى المتميز لنادى فروسية مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بدور رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهودهم الحثيثة فى إنشاء نادى الفروسية على أعلى مستوى؛ ليمثل قيمة مُضافة لباقى الإنشائية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية وكذلك الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولتين.