أذان المغرب.. موعد الإفطار اليوم 26 رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، والذي معه تبدأ ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل التي يجتهد فيها الصائمين لبلوغ ليلة القدر.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، موعد أذان المغرب اليوم.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:06 مساءً.

دعاء ليلة 27 رمضان

اللهم في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، ارزقني التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت.

اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدر قدرك.

اللهٰم لا تطوي رمضان علينا إلا وقد سترت في هذه الليلة المباركة عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وأعتقت رقابنا من النار يا رحيم.

اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا.

ربي ياملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، يا مفرج هم يعقوب عليه السلام، ويا منفس عن يوسف عليه السلام، صلي على محمد وآل محمد كما أنت أهله، أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله.

اللهٰم إنا نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة.

اللهم إنا نسألك أن تصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك، وأن ترزقنا اللهم نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهر به غمنا.

موعد عيد الفطر المبارك

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان الموافق الإثنين 8 أبريل، وذلك لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر.