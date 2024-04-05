تبدأ مع أذان مغرب اليوم الجمعة، وحتى فجر غدًا السبت، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، تلك الليلة المباركة، التي يرجح الكثير من العلماء بأنها ليلة القدر، لذا يجتهد فيها المسلمين في بقاع العالم الإسلامي كافة بالدعاء وقيام الليل وقراءة القرآن عسى أن يبلغهم الله عز وجل ليلة القدر.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

دعاء ليلة 27 رمضان

اللهم في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، ارزقني التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت.

اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدر قدرك.

اللهٰم لا تطوي رمضان علينا إلا وقد سترت في هذه الليلة المباركة عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وأعتقت رقابنا من النار يا رحيم.

اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا.

ربي ياملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، يا مفرج هم يعقوب عليه السلام، ويا منفس عن يوسف عليه السلام، صلي على محمد وآل محمد كما أنت أهله، أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله.

اللهٰم إنا نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم اجمعنا مع الأبرار الصادقين الذين يأخذون بأيدينا إلى ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واغفر لنا ووالدينا وتوفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة.

اللهم إنا نسألك أن تصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك، وأن ترزقنا اللهم نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهر به غمنا.

موعد عيد الفطر المبارك

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان الموافق الإثنين 8 أبريل، وذلك لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر.

وكان الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أنه في 8 أبريل يولد محاق شهر شوال، إذ لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.