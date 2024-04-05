الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن واستشهاد منفذها

جنود جيش الاحتلال
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصيب شرطي إسرائيلي في عملية طعن على مفرق مجدو واستشهاد منفذ العملية، حسب وسائل عبرية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن هناك اشتباه في محاولة تنفيذ هجوم عند مفترق مجدو، وأضافت أن مشتبه به ركض نحو رجال شرطة وتم تحييده.

وفي وقت سابق، قالت وسائل عبرية، إن رشقة صاروخية استهدفت الخليل الغربي قبل قليل، أسفر عنها انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات عدة.

 وأعلنت وسائل فلسطينية، أن صليات صاروخية أطلقت تجاه الأراضي المحتلة في القطاع الغربي، وتفعيل لصافرات الإنذار والقبة الحديدية.

 ودوت صفارات الإنذار في ايلون، عرب العرامشة، يعرا، أدميت، جورين، وحنيتا وعفدون، مانوت، ونفيه زيف بالجليل الغربي.

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