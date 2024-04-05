رئيس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الفائزين بجائزة تمكين الشباب بكليتي التمريض والطب

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أبنائه الطلاب الذين شاركوا في مسابقة تمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال المجتمعية، وفازوا بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية عن طريق إسهامتهم الفعالة وجهودهم المتميزة في المسابقة الشبابية لطلاب الجامعات المصرية من أجل تمكين الشباب؛ ليكونوا روَّادًا في إيجاد حلول عملية لقضايا السكان والصحة الإنجابية في مصر.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في دعم المبادرة الرئاسية للشباب المصري التي تحمل عنوان: (أنت أقوى من المخدرات).

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى كلية الطب بنين بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



كما وجه الشكر والتقدير إلى كلية التمريض برئاسة الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بتميز أبنائه الطلاب في جميع المجالات العلمية، الأمر الذي يعكس وعي طلاب جامعة الأزهر وإدراكهم التحديات المجتمعية التي تعيق مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م عن طريق البحث العلمي الجاد والفعال، انطلاقًا من أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقة للتنمية ونهضة الوطن.

جامعة الأزهر تفوز بالمركز الرابع في تمكين الشباب ودعم الابتكار

كرم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، فريق جامعة الأزهر المشارك في مسابقة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة؛ لفوزه بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.

أداء طلاب جامعة الأزهر كان مشرِّفًا

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أداء طلاب جامعة الأزهر كان مشرِّفًا بفضل دعم وجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لافتًا إلى أن فريق جامعة الأزهر خاض منافسات قوية مع زملائهم الشباب من مختلف الجامعات المصرية.

وأوضح الشربيني أن المسابقة كانت تهدف إلى تمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال المجتمعية في مجال السكان والصحة الإنجابية باعتبار الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا يعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.



وأضاف الشربيني أن فريق جامعة الأزهر الذي ضم:

مروة خطاب، هاجر سامي السمان، حسين خطاب،

وإشراف: ابتسام زيدان، من إدارة رعاية الطلاب، قدم فكرة مبادرة متميزة تحت عنوان: (أسرتك أمانة) تقوم على تقديم الخدمات الصحية المرتبطة بتنظيم الأسرة؛ بهدف نشر الوعي والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرتها السلبية على خطط وجهود التنمية، وتهدف المبادرة إلى خفض معدلات الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة المرتبطة بتنظيم الأسرة.

وفي الختام تم توجيه الشكر والتقدير لجامعة الأزهر لمساهمتها الفعالة وجهودها المبذولة لتمكين الشباب ليكونوا رواداً في قضايا السكان والصحة الإنجابية في مصر.

"التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات".. مؤتمر بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر

في سياق آخر تعقد كلية اللغات والترجمة بنين بجامعة الأزهر في القاهرة، مؤتمرها العلمي السنوي، تحت عنوان: "التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات: آفاق وتحديات"، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقين ٢١_٢٢ من شهر إبريل الحالي، في تمام التاسعة صباحًا، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يهدف المؤتمر إلى تحليل وتقييم طرق وأساليب استخدام التطبيقات التكنولوجية في تعليم اللغات والترجمة والمشكلات التي تواجهها في الترجمة وتعليم اللغات والإسهام في تقديم حلول لها، إضافة إلى الوقوف على واقع تعليم اللغات والتحديات التي تواجه متعلمِيها، وكذا إتاحة الفرصة للباحثين في مجال التكنولوجيا والترجمة للتحاور وتبادل المعارف والخبرات والتجارب العملية.

محاور المؤتمر

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسة، هي: فرص وتحديات الترجمة في عصر التكنولوجيا كترجمات الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة، وتوظيف التكنولوجيا في تعلم اللغات الأجنبية، وانعكاسات العالم الرقمي على القضايا الراهنة لتعلم اللغات، والطرق المستحدثة في تدريس الترجمة، والترجمة والتواصل بين الثقافات.

يترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور خالد محمد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، ويتولى أمانته العامة الأستاذ الدكتور محمد مدبولي أمين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرره الأستاذ الدكتور محمد سالم يوسف، رئيس قسم اللغة الألمانية وآدابها، وبتنسيق كل من الأساتذة: خالد عبد اللطيف، رضا حامد، صالح شبل، منسقين.

الكلية تدعو الباحثين إلى المشاركة في المؤتمر وتقديم أبحاثهم ورؤاهم المستقبلية ومناقشة أطروحاتهم

وتدعو كلية اللغات والترجمة الباحثين في مختلف الجامعات المصرية والعربية وكذا المهتمين بمستقبل تعلم اللغات في ظل الرقمنة والتطور التكنولوجي إلى المشاركة في المؤتمر؛ لتقديم أبحاثهم ورؤاهم المستقبلية، ومناقشة أطروحاتهم حول موضوع المؤتمر ومحاوره.

يُعقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

شروط المشاركة بالبحوث في المؤتمر

. أن يكون البحث جديدًا في فكرته، مع مراعاة القواعد العلمية في كتابة البحث

العلمي وتوثيقه.

. ألا يكون قد سبق نشره وألا يكون جزءا من رسالة علمية.

. أن يكون البحث وثيق الصلة بعنوان المؤتمر.

. أن يقدم الباحث ورقة بحثية أو ملخصا للبحث في حدود 250 كلمة على الأقل.

. ألا تزيد الورقة البحثية أو ملخص البحث عن عدد صفحتين 500 كلمة.

. الا يزيد البحث المقدم للتحكيم والنشر عن 30 صفحة ولا يقل عن 20 صفحة.

. يكتب البحث على Microsoft Word بخط Simplifield Arabic بنط 14 للنص و12 للهوامش مع حدود هوامش للصفحة 5 من الجانبين.

. لغة البحث والمناقشة تكون بحسب القسم الذي ينتمي إليه الباحث مع

الالتزام بتقديم ملخص باللغة العربية في حدود 250 كلمة.

. تخضع البحوث المقدمة للتحكيم من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.

. يلتزم الباحث بعمل التعديلات المطلوبة وتسليمها في الموعد المحدد.

. تنشر الأبحاث المقبولة في مجلة كلية اللغات والترجمة عدد يوليو 2024م

وفقا لقواعد المجلة.

. لا تعاد البحوث أو الأوراق البحثية إلى الباحثين سواء قبلت أم لم تقبل.

. للجنة المؤتمر الحق في طبع ونشر البحوث ورقيا وإلكترونيا دون الرجوع

للباحث

. لجنة المؤتمر هي المختص الوحيد بقبول البحث أو رفضه.