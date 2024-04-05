ثقافة الشرقية تنظم "يوم ثقافي" بقرية قهبونة بالحسينية

قال الشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، إن فرع الشرقية نظم يوم ثقافي بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومى للطفولة والأمومة بقرية قهبونة التابعة لمركز ومدينة الحسينية، وذلك بحضور كل من: المهندس محمد العوضي رئيس مركز و مدينة الحسينية، وعدد من التنفيذيين، وقيادات مؤسسة حياة كريمة، وذلك ضمن مبادرتي "أنت الحياة" و"حياة كريمة".

أوضح مدير فرع ثقافة الشرقية، إلى تنوع الفعاليات ما بين تقديم عرض لفرقة الشرقية للعرائس تحت التأسيس أراجوز لـ «مهدى السيد، تريزا فريد، زينب عطية، أحمد سمير» فى توصيل أداء درامي صوتى للأطفال عن مشروعات «حياة كريمة»، كما تم تقديم عرض متميز لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى بقيادة المايسترو أحمد صلاح .

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية إلى قيام كل من: قصر ثقافة فاقوس بتنفيذ ورشة فنية فى الرسم الحر بمدرسة المزارقة الإعدادية المشتركة، وبيت ثقافة أبو حماد بإلقاء محاضرة بعنوان «دور المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوقها وتمكنها اقتصاديا واجتماعيا»، بالتعاون مع مدرسة الصوة الثانوية المشتركة.

وذلك فى إطار مبادرة قدوة تحدث الدكتور محمد محمد رمضان مستشار التدريب والتثقيف بالوطن العربي، عن إنطلاق مبادرة قدوة لتمكين المرأة المصرية من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير مشروعها، كذلك المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وقام بيت ثقافة أبو حماد بتنظيم ورشة حكي مع الأطفال، تضمنت الورشة حكي قصص مع الطلبة، وفتح الحوار بين القائم بالورشة و الطلبة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة؛ بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى، ومواكبة مختلف القضايا، والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.