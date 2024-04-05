الصرف الصحي يتسبب فى هبوط أرضي بغرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة هبوط أرضي بشارع أبوالحسن بكوم الشقافة بحى غرب بسبب كسر بخط الصرف الصحي العمومي، والذي تسبب فى شلل مروري صباح اليوم، حيث يعد بمنطقة حيوية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع أبوالحسن متفرع من شارع باسيليوس بمنطقة كوم الشقافة، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع البلاغ.

توابع الهبوط الأرضي

وأشارت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إلى أن الهبوط الأرضي بسبب حدوث كسر بخط الصرف الصحي العمومي بالشارع المشار إليه، وتم تغيير ماسورتي صرف صحي بالموقع.

وأشارت رئيس حى غرب إلى أنه سيجري ردم موقع الهبوط بوضع طبقات من السن والرمال عقب إنتهاء إصلاح الصرف الصحي، حرصًا على سلامة المواطنين والعقارات المجاورة

اكدت رئيس حى غرب أنه جارى العمل، على الإصلاح، حيث تم البدء فى أعمال إصلاح الهبوط الأرضى وإعادة الشئ لأصله، و سيتم الانتهاء خلال ذلك وفق توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نظرا للأهمية المرورية للمنطقة .

وكلف رئيس الحى إدارة المتابعة الميدانية، بمتابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة رئيسية للصرف الصحي بحى غرب ، وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والصرف الصحي والمرافق والطرق بالحى.

كشفت رئيس الحى غرب أنه من خلال التعاون بين إدارة المتابعة الميدانية بالحى وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة صرف صحي عمومي ، ويأتي ذلك حرصا على صيانة المرافق الحيوية، وذلك ببذل أقصى الجهود، في سبيل إنهاء كافة أعمال الإصلاح والصيانة ، في أقل فترة زمنية ممكنة .

الجدير بالذكر أن لهبوط الأرضي ظاهرة طبيعية تتعرض لها بعض المناطق من سطح الأرض، ويقصد بالهبوط الأرضي السطحي للأرض أو مايعرف بالترييح وهي حركة عمودية أو أفقية تنتاب سطح الأرض تحدث نتيجة حدوث خلل بالتوازن الاستاتيكي للطبقات الأرضية السطحية.،قد تحدث هذه الظاهرة بشكل تدريجي بشكل غير محسوس أو بصورة فجائية.وهذا يحدث نتيجة لإذابة تتعرض لها المكونات الصخرية التحتية، حيث تتميز الصخور الجيرية بكثرة .