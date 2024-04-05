مازيراتي جي تي 2 تعود إلى سباقات فاناتيك 2024 الأوروبية

أعلنت مازيراتي عن مشاركتها في الجولة الافتتاحية من بطولة فاناتيك جي تي 2 2024 الأوروبية، التي تقام على حلبة بول ريكارد الفرنسية يومي 5 و6 أبريل الجاري برعاية شركة بيريللي الرائدة. وتستعد ثلاث سيارات من مازيراتي، اثنتان بإدارة فريق إل بي ريسينج وواحدة بإدارة فريق تي إف تي ريسينج، للمشاركة في الموسم الجديد من البطولة الأوروبية المخصصة لسيارات فئة جي تي 2، ليكون ذلك الظهور الأول للعلامة في البطولة بعد مشاركتها في السباق النهائي لموسم 2023، والذي أقيم أيضاً في فرنسا.

الظهور الأول

وشهد أكتوبر الماضي ظهور السيارة لأول مرة رسمياً في السلسة، حيث حققت أداءً مميزاً بقيادة الثنائي ليوناردو جوريني ولوكا بيري من فريق إل بي ريسينج؛ ليقوم الفريق الإيطالي بإعادة مازيراتي جي تي 2 إلى عالم سباقات جي تي بعد غيابٍ طويل، لتحقق أثناءها مركز الانطلاق الأول، إلى جانب حصد أحد المراكز الثلاثة الأولى.

إن مازيراتي جي تى 2 هي سيارة غير مخصصة للطرقات ومصممة وفق معايير سباقات جي تي 2، حيث تتمتع بمحرك Nettuno المكون من 6 أسطوانات ومزود بشاحن توربيني مزدوج مركب بزاوية 90 درجة، وهو نفسه الموجود في سيارة MC20 مع بعض التحسينات ليقدم أداءً مثالياً على المضمار. وتم تصميم سيارة مازيراتي جي تي 2 بهدف إعادة العلامة إلى مشهد سباقات الحلبات المغلقة، والحفاظ على إرثها العريق في عالم السباقات.

وحرصت العلامة من خلال سيارة مازيراتي جي تي 2 على منح عملائها سيارةً تلبي تطلعاتهم، وهي مخصصة للسائقين المتميزين الراغبين في تقديم أداءٍ مميز يجمع بين مهاراتهم العالية وقدرات السيارة الاستثنائية في السباقات التي تشهد مستويات منافسة عالية.وتتمتع السيارة بأداءٍ استثنائي وأفضل مزايا الديناميكا الهوائية، إلى جانب التقنيات المتطورة والمعززة بجهاز خاص بالعلامة لمحاكاة الديناميكية هو الأكثر تقدماً على مستوى العالم، فضلاً عن قيام فريق هندسي متميز بتطوير مجموعة من الحلول لضمان تقديم أفضل أداء على حلبة السباق.

وتتفوق سيارة جي تي 2 بطبيعتها الرياضية وأدائها الفائق على سيارة مازيراتي MC12، لتثري مسيرة العلامة بمزيدٍ من الألقاب الرياضية الجديدة، وتمنح عشاقها لحظاتٍ لا تنسى من خلال قدراتها التي ترقى إلى معايير أحدث سباقات جي تي.