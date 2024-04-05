الداخلية تلاحق أباطرة تجارة الألعاب النارية بالمحافظات
كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها على مستوى الجمهورية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :- ضبط (شخصين) بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهما ( أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
كما تم ضبط (شخص) بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
وضبط (شخصين) بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما ( حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
وجرى ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان ، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
فيما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة بالإسكندرية ، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.