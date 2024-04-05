الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تلاحق أباطرة تجارة الألعاب النارية بالمحافظات

ضبط تجار الألعاب
ضبط تجار الألعاب النارية بالمحافظات

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها على مستوى الجمهورية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

 

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :- ضبط (شخصين) بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهما ( أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).


كما تم ضبط (شخص) بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).


وضبط (شخصين) بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما ( حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).


وجرى ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان ، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).


فيما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة بالإسكندرية ، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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