ختام رمضان وزكاة الفطر.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

تناولت خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسماعيلية الحديث عن ختام شهر رمضان المبارك وأداء زكاة الفطر، وشهدت شعائر صلاة الجمعة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا من المصلين.

وتناول الدكتور محمد سليمان امام وخطيب مسجد بدر بحي الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية الحديث عن ضرورة اللحاق بركب رمضان مع اخر ساعاته والاجتهاد فيما بقى بالقول والعمل الصالح، مؤاكد أن الأعمال بالخواتيم وتناول الحديث عن الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر.

وقال الشيخ مصطفى البحطيطي امام وخطيب مسجد المطافي بحي عرايشية مصر إن زكاة المال تجب في مال مخصوص، ويكون قد مر عليه الحول الهجري، ويكون بالغ النصاب، أي 85 جراماً من الذهب عيار 21.و أن زكاة الفطر تختلف أنها تجب على الرؤوس، أي تجب على الكيبر والصغير والذكر والأنثى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

واكد الخطباء في مساجد غويبة بحي السلام وأبو بكر الصديق بحي الافرنج ومسجد الرحمن بالخامسة أن زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد والذهاب إليها؛ حتى تكون بمثابة مساعدة للفقراء لإدخال الفرح والسرور عليهم، ولا يشترط فيها أن يكون العبد بالغ للنصاب كما في زكاة المال، ولكن يكون مالك قوته وقوت من يقوم بالنفقة عليه في شهر رمضان أو ليلة العيد.

واختتم الخطباء الصلاة بالدعاء بتقبل الصيام والصلاة وصالح الأعمال والدعاء المستضعفين في فلسطين وتحرير المسجد الأقصى.

افتتاح عدد من المساجد بالقصاصين والتل الكبير

واعلنت مساجد الإسماعيليه اضافة اماكن ملحقة بالمساجد اليوم الجمعة تزامنا مع ليلة القدر لاستقبال المصلين في صلاة القيام وذلك في ليلة السابع والعشرين من رمضان والتي تشهد إقبالا كبيرا من المسلمين على الاعتكاف والتعبد بالمساجد.ودعت أئمة مساجد بمدينة الإسماعيلية لإقامة مأدب للإفطار والسحور للمصلين والمتعكفين كما تم تزويد المساجد بمقاعد إضافية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعد اشهر مساجد مدينة الاسماعيليه في إقامة صلاة التهجد مساجد المطافي وأبو بكر الصديق والرحمن الرحيم وزمزم وبدر والزهراء والرحمن وهالة ابوزيد والسلام وأبو المجد وابوجاد والخباز والمسجد العباسي ومسجد فراج.والصحابة والصالحين.