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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ26 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في القدس المحتلة، اليوم الخميس، في الليلة السادسة والعشرين من رمضان.

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بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى الليلة الـ 25 من رمضان

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مسلسل مليحة الحلقة 8| دخول شارون المسجد الأقصى وانطلاق الانتفاضة الثانية

ويتوافد الآلاف يوميا على المسجد الأقصى لأداء صلاتي العشاء والتراويح رغم التضييق الصهيوني وعمليات اعتقال قوات الاحتلال المنتشرة عند أبواب المسجد.

مهاجمة خيام المعتكفين في المسجد الأقصى

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة منهم.

ووفقًا لوكالة وفا الفلسطينية، قال شهود عيان إن شرطة الاحتلال فتشت خيام المعتكفين واعتقلت أربعة منهم.

وتعمل قوات الاحتلال على إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك لإتاحة المجال للمستعمرين لاقتحام المسجد في صباح اليوم التالي.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، 3 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، وصورت منازل عدد من الشهداء.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل في حي كميل، واعتقلت الشبان أحمد ذيب نزال وسلاح نزال وأمجد الدامون بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته، كما صورت منازل 3 شهداء، عرف منها منزل الشهيد أحمد اسماعيل زكارنة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير يوسف أبو زينة في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين وداهمت منزل المواطن مصطفى جرار.

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