بعد واقعة رفعت ..إختبارات طبية وفحوصات قلب للاعبو مودرن فيوتشر

لأول مرة في الرياضة المصرية

أجرى نادي مودرن فيوتشر إختبارات طبية وفحوصات لقلب اللاعبين في حدث يحدث لأول مرة في الرياضة المصرية، ضمن خطة النادي للحفاظ على سلامة اللاعبين والإطمئنان عليهم أولًا بأول.

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وقال دكتور أحمد اشرف عيسى مدير مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل ورئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث أمراض القلب: تجربة جديدة تتلخص في متابعة حالة قلب اللاعبين خلال فترة الإحماء وقبل نزول المباراة بحيث يتم منع اللاعب من أداء المباراة اذ تبين لنا أنه يعاني من أي مشكلة.

إختبارات طبية وفحوصات قلب

وأفصح: التجربة عبارة عن جهاز يسمى "Impulse" وهو "جهاز تتبع العلامات الحيوية، وحالة القلب أثناء المجهود عن بُعد والتدريب على الانعاش القلب الرئوي، وهذا الجهاز يتم وضعه على كتف اللاعب لقياس ضربات القلب والنبض والأكسجين ومعدل التنفس وتدفق الدم ، مشيراً بأن الجهاز يعطي تنبيه إذا كان هناك أي وضع غير طبيعي، وأن هذا الجهاز يعمل عن بُعد عن طريق الواي فاي.

وأشار أن تلك التجربة جديدة من نوعها وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات جديدة في تلك الملف.

وأتم كلماته موجهاً الشكر للدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وجميع أفراد الجهاز الطبي بالنادي على حسن التعاون لتطبيق تلك التجربة مع النادي.