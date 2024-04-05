أمريكا تدعم تل أبيب رغم زعمها رفض الانتهاكات (فيديو)

أكد تقرير متلفز أعدته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الإدارة الأمريكية رغم ادعاءاتها وزعمها رفض الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، إلا أنها تواصل الدعم لدولة الاحتلال.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايد

وتابع تقرير القناة، أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتمسك بسياستها تجاه إسرائيل رغم الإدعاءات المتكررة برفض انتهاكات الاحتلال في غزة، والتي أسفرت مؤخراً عن مقتل 7 من عمال الإغاثة بمنظمة المطبخ المركزي العالمي.

الجريمة الإنسانية التي أغضبت وأحزنت فؤاد الرئيس «بايدن» لم تدفعه لإصدار قرار صارم ضد تل أبيب

واستشهد التقرير بتقرير أعدته صحيفة «بوليتيكال» الأمريكية، والتي ورد فيها أنَّ الجريمة الإنسانية التي أغضبت وأحزنت فؤاد الرئيس «بايدن» لم تدفعه لإصدار قرار صارم ضد «تل أبيب»، بل أوضحت بيانات البيت الأبيض انحياز «واشنطن» للرواية الإسرائيلية بأنَّ هذه الغارة لم تكن متعمدة.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإنَّ السماح بدخول المساعدات وطلب محاسبة المراقبين، والذي قد ينتهي به الحال إلى بيانات تصدرها الخارجية الأمريكية عن محاسبة المراقبين يعد أقصى ما سيذهب إليه «بايدن» والبيت الأبيض في الوقت الراهن.

كيربي: بايدن أعرب لنتنياهو عن مخاوفه بعد الهجوم على عمال الإغاثة بقطاع

جدير بالذكر أن جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخاوفه بعد الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشتهما الحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد تقييم علاقتنا مع إسرائيل حتى تغير سلوكها وأسلوبها في التعامل مع الأوضاع بقطاع غزة، وأنه يجب على إسرائيل تغيير سياستها تجاه الوضع في قطاع غزة وإلا ستغير الولايات المتحدة الأمريكية من سياستها.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل رؤية زيادة كبيرة في المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وتراجع العنف ضد عمال الإغاثة والمدنيين، بجانب تطلعها إلى خطوات ملموسة لتخفيف المعاناة في قطاع غزة.

