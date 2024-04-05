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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي مرعب بالهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام سيمبا التنزاني ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي vs سيمبا ..موعد مباراة الإياب والقناة الناقلة

يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المتوقع أن يعتمد كولر على التشكيل الأتي ..

في مركز حارس المرمى: مصطفى شوبير.
في خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

في  خط الوسط: مروان عطية، أحمد كوكا، عمرو السولية.
في خط الهجوم: حسين الشحات، موديست، بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

وتذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة بتعليق التونسي عصام الشوالي.

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