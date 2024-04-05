عاجل
يوم صيفي حار.. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة
الجمعة 05 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة والتعاون.. موعد المباراة في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره التعاون مساء اليوم الجمعة في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

txt

موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الدوري السعودي

ويعيش اتحاد جدة موسم سيئ هذا الموسم بعد تراجع مستواه وأداءه ويسعى للخروج بأفضل شكل ممكن من نتائج فيما تبقى من الموسم.

وخسر اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي  أمام جاره الأهلي في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري السعودي بعد سقوطه بهدف نظيف.

txt

تشكيل الهلال المتوقع أمام الخليج..غياب ميتروفيتش

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة بعد خوضه 26 مباراة فاز في 14 لقاء، وتعادل 4، وخسر 8 مواجهات، وسجل 51 وتلقت شباكه 35، فيما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 46 نقطة أيضا.

موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون:

تبدأ مباراة اتحاد جدة والتعاون في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

مواد متعلقة

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الأهلي في ديربي اليوم
الجريدة الورقية