اتحاد جدة والتعاون.. موعد المباراة في الدوري السعودي

يستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره التعاون مساء اليوم الجمعة في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويعيش اتحاد جدة موسم سيئ هذا الموسم بعد تراجع مستواه وأداءه ويسعى للخروج بأفضل شكل ممكن من نتائج فيما تبقى من الموسم.

وخسر اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي أمام جاره الأهلي في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري السعودي بعد سقوطه بهدف نظيف.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة بعد خوضه 26 مباراة فاز في 14 لقاء، وتعادل 4، وخسر 8 مواجهات، وسجل 51 وتلقت شباكه 35، فيما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 46 نقطة أيضا.

موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون:

تبدأ مباراة اتحاد جدة والتعاون في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.