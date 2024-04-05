صدمة كبيرة بين جمهور الزمالك بعد نتائج فرق الصالات

قال الإعلامي محمد شبانة، أن هناك صدمة كبيرة بين جماهير الزمالك بسبب نتائج فرق الصالات خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تواجد أعضاء في مجلس الإدارة من نجوم تلك الألعاب.

أضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك في الأيام الماضية خسر أمام الأهلي في صقر واليد، وهو ما جعل جمهور النادي في حالة غضب، خصوصًا أن المجلس الحالي جاء بأكمله وحظى بدعم جماهيري كبير".

وتابع: "انهيار العاب الصالات في الزمالك (ناقوس خطر) لمجلس الإدارة، خصوصًا أن معظم الفرق كان تنافس بشكل أفضل خلال الفترة الماضية، وهناك حالة هجوم كبيرة من جانب وسائل التواصل ضد أعضاء المجلس، خصوصا على هشام نصر ونيرة الأحمر وحسين لبيب رئيس النادي".

وأضاف: "من حق جمهور الزمالك أن يغضب، ونحاول في الفترة الماضية نساند النادي، خصوصًا أنه لا توجد رياضة في مصر بدون الأهلي والزمالك ولابد أن يكون هناك استقرار في الناديين، لأنهم أعمدة راسخة في الرياضة المصرية".

وواصل: "جمهور الزمالك يريد الشعور بالاستقرار في العاب الصالات لحين عودة فريق كرة القدم، والجمهور دائمًا غير مستفيد من الكرسي أو الشهرة أو المال".