القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لجماعة "أنصار الله"

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها اشتبكت في 4 أبريل، في حوالي الساعة 2:20 مساء (بتوقيت صنعاء)، ودمرت صاروخاً مضادا للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أنه "لم تكن هناك إصابات أو أضرار أبلغت عنها الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية".

وذكرت أنه "تقرر أن الصاروخ يمثل تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وحسب البيان، "تكرس القيادة المركزية الأمريكية جهودها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً لسفن التحالف والسفن التجارية".

ويأتي البيان الأمريكية، غداة كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن جماعته استهدفت منذ نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل أو أمريكا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن قوات الجماعة نفذت خلال شهر واحد 34 عملية بعدد 125 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة.

ويوم الثلاثاء الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله"، قصف 4 سفن أميركية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ، قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، مضيفة أنها هاجمت بالطائرات المُسيرة مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر، وأطلقت صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.

وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.