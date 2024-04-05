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الجمعة 05 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري دجاج بالزبدة مع الكاجو وجددي سفرتك للعيد

دجاج بالزبدة والكاجو
دجاج بالزبدة والكاجو

دجاج بالزبدة مع الكاجو من الأكلات الشهيه التي يمكنك إعدادها لعزومات العيد، فتتميز بمذاق لذيذ غير تقليدي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.


 

دجاج بالزبدة

طريقة عمل دجاج بالزبدة مع الكاجو

المقادير

- لدجاج التكا:

  • أفخاذ الدجاج : كيلو
  • معجون الثوم بالزنجبيل : 10 جم
  • ملح : حسب الرغبة
  • مسحوق ديجي ميرش: 20 جراماً
  • عصير الليمون : 15 مل

- لتتبيلة دجاج التكا:

  • زبادي : 200 جم
  • مسحوق ديجي ميرش : 15 جم
  • ملح : 10 جم
  • فلفل أسود : 10 جم
  • الخردل : 25 ملليلتراً (زيت)
  • بهارات الجرام ماسالا : 10 جم
  • مسحوق كاسوري ميثي : 50 جم
  • صبغة طعام : حسب الحاجة (لون أحمر برتقالي / إذا لزم)

- لصلصة الدجاج بالزبدة:

  • طماطم: كيلو
  • البصل: 150 جراماً
  • كاجو: 150 جراماً
  • مسحوق ديجي ميرش: 25 جراماً
  • ملح : حسب الرغبة
  • مسحوق كاسوري ميثي: 10 جم
  • بهارات الجرام ماسالا: 10 جم
  • الزبدة : 200 جم
  • كريمة الطبخ : 100 جرام
  • العسل : 20 جراماً
  • معجون الثوم بالزنجبيل : 20 جراماً
  • الزيت : 50 مللترا
  • أوراق الغار : كمية
  • الهيل الأخضر : 4 حبات


طريقة التحضير

  • طريقة تحضير دجاج تكا: يتبل الدجاج بمعجون الزنجبيل والثوم وعصير الليمون والملح ومسحوق الديجي، ويترك ليرتاح من 5-6 ساعات على الأقل، ثم يتبل ببهارات التندوري، ويطبخ في التندور.
  • طريقة تتبيلة التندوري: تخلط جميع مكونات بتتبيلة التندوري.
  • طريقة تحضير مرق الدجاج بالزبدة: يسخن الزيت في مقلاة، ثم تضاف أوراق الغار والهيل الأخضر ويطبخ.
  • يضاف البصل لبضع دقائق والزنجبيل ومعجون الثوم ثم مسحوق الديجي وطبخها قليلاً.
  • تتم إضافة البندورة وتطبخ حتى تنضج ثم تترك لتبرد.
  • يمزج كل شيء ليشكل معجوناً ناعماً، ثم يسكب في وعاء مع معجون الكاجو المقلي.
  • يطبخ حتى تنضج جميع المكونات النيئة.
  • يضاف العسل والكاسوري ميثي، ومسحوق الغارام ماسالا، والزبدة، وأخيراً الكريمة.

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