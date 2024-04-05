حضري دجاج بالزبدة مع الكاجو وجددي سفرتك للعيد

دجاج بالزبدة مع الكاجو من الأكلات الشهيه التي يمكنك إعدادها لعزومات العيد، فتتميز بمذاق لذيذ غير تقليدي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





دجاج بالزبدة

طريقة عمل دجاج بالزبدة مع الكاجو

المقادير

- لدجاج التكا:

أفخاذ الدجاج : كيلو

معجون الثوم بالزنجبيل : 10 جم

ملح : حسب الرغبة

مسحوق ديجي ميرش: 20 جراماً

عصير الليمون : 15 مل

- لتتبيلة دجاج التكا:

زبادي : 200 جم

مسحوق ديجي ميرش : 15 جم

ملح : 10 جم

فلفل أسود : 10 جم

الخردل : 25 ملليلتراً (زيت)

بهارات الجرام ماسالا : 10 جم

مسحوق كاسوري ميثي : 50 جم

صبغة طعام : حسب الحاجة (لون أحمر برتقالي / إذا لزم)

- لصلصة الدجاج بالزبدة:

طماطم: كيلو

البصل: 150 جراماً

كاجو: 150 جراماً

مسحوق ديجي ميرش: 25 جراماً

ملح : حسب الرغبة

مسحوق كاسوري ميثي: 10 جم

بهارات الجرام ماسالا: 10 جم

الزبدة : 200 جم

كريمة الطبخ : 100 جرام

العسل : 20 جراماً

معجون الثوم بالزنجبيل : 20 جراماً

الزيت : 50 مللترا

أوراق الغار : كمية

الهيل الأخضر : 4 حبات



طريقة التحضير