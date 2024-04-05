النوبات القلبية الصامتة لها أعراض خفيفة.. كيفية التعرف عليها

في النوبات القلبية الصامتة، تفتقر الأعراض إلى شدة النوبة القلبية التقليدية على سبيل المثال، لا يوجد ألم شديد في الصدر.

نشرت مجلة JAMAبيانات تظهر أن ما يصل إلى 80% من الأشخاص لا يلاحظون العلامات الخفيفة للنوبة القلبية الصامتة.

وقال الباحثون: "النوبة القلبية الصامتة، والمعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب الصامت، تمثل 45% من النوبات القلبية وتؤثر على الرجال أكثر من النساء".

توصف بأنها نوبات قلبية "صامتة" لأنه عند حدوثها، فإن أعراضها تفتقر إلى شدة النوبة القلبية الكلاسيكية - مثل الألم الشديد والضغط في الصدر؛ ألم طعن في الذراع أو الرقبة أو الفك، وضيق في التنفس.

وقال خبراء في مستشفى بريجهام والنساء إنه عند حدوث نوبة قلبية صامتة، قد تبدو الأعراض خفيفة وقصيرة الأجل، وغالباً ما يتم الخلط بينها وبين الانزعاج الناتج عن التعب الطبيعي أو مشكلة أخرى أقل خطورة.

وعلى سبيل المثال، قد يشعر الرجال الذين يعانون من نوبة قلبية صامتة بالتعب أو عدم الراحة الجسدية ويعزون ذلك إلى الإرهاق، أو قلة النوم، أو بعض المشاكل العامة المرتبطة بالعمر.

وقال الأطباء إن أحد الأعراض النموذجية الأخرى - ألم خفيف في الحلق أو الصدر - قد يبدو أنه مظهر من مظاهر ارتجاع المعدة أو عسر الهضم أو حرقة المعدة.

وأكدوا أن عدد الأشخاص الذين يعانون من النوبات القلبية الصامتة دون أن يدركوا ذلك آخذ في الازدياد، وهو أمر مثير للقلق وذكرت مجلة JAMAأن العلماء قاموا بفحص 2000 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 84 عامًا (نصفهم رجال) لم يكن لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية في بداية المشروع، وبعد 10 سنوات، أصيب 8% من المشاركين بندبات في عضلة القلب، مما يشير إلى نوبة قلبية، 80% من هؤلاء الأشخاص لم يكن لديهم أدنى فكرة عن أن حالة قلوبهم قد تضررت بشكل خطير.

ما هي النوبات القلبية؟

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية)، ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات، وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.