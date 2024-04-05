10 أعراض لمشاكل القلب يجب ألا تتجاهلها

ينصح طبيب القلب أميت باهاي بالانتباه إلى الإشارات الصغيرة التي تشير إلى أن القلب يعاني من صعوبات.

ومعظمنا لا يحتاج إلى الخضوع لفحص سنوي بالأشعة المقطعية وبالتالي، فإننا نتجاهل الإشارات الصغيرة التي تشير إلى أن قلبنا لا يعمل بشكل مثالي، وأشار طبيب القلب إلى أن الوقت قد فات.

وقال إن مشاكل القلب يمكن أن تتطور ببطء ولكن بثبات حتى تظهر مشكلة أكثر تعقيدا في يوم من الأيام. وكان من الممكن تجنب ذلك لو انتبه الناس لعلامات التحذير.

انتبه دائمًا إلى ضيق الصدر، وألم في الذراعين أو الفك، والدوخة، وضيق التنفس عند الانحناء، وأكد الطبيب أن كل هذا قد يكون إشارات إلى أن القلب لا يستطيع تحمل العبء.

وذكر العلامات التي يجب أن تكون سببا لزيارة الطبيب:

الدوخة عند الوقوف

ضيق التنفس

صعوبة الانحناء

راحة القلب

ضيق في الصدر

ألم في الذراع أو الرقبة أو الساعدين، وغالبًا ما يكون في الجانب الأيسر

عدم الراحة في الصدر

تورم القدمين

مشاكل في ضربات القلب (تشعر وكأن قلبك يتخطى النبض أو ينبض بسرعة كبيرة).

يعتقد البهائي أن الشخص البالغ الذي يتمتع بقلب سليم يجب أن يكون قادرًا على صعود طابقين من السلالم دون أن ينقطع أنفاسه.

ويقول: "قد تعتقد أن عدم القدرة على صعود الدرج مرتين قد يكون بسبب ضعف الرئتين، أو نقص اللياقة البدنية أو زيادة الوزن، ولكن من المرجح أن يكون سبب ذلك مشاكل في القلب".

ووفقا للدراسة، فإن 13% من المشاركين يعتبرون أنفسهم أصغر من أن يعانون من مشاكل في القلب، لذلك لم يفكروا حتى في زيارة طبيب القلب.

ولسوء الحظ، هذا سوء فهم لأن أمراض القلب يمكن أن تؤثر على الناس من جميع الأعمار، وهذا صحيح بشكل خاص في عصر فيروس كورونا الذي يؤثر على الأوعية الدموية حتى عندما لا تظهر عليه أعراض.

المشاكل التي يجب معالجتها إلى طبيب القلب

وجع القلب.

ضيق في التنفس أثناء الراحة أو عند بذل مجهود.

الشعور بالانقطاع في عمل القلب.

الإغماء دون سبب واضح.

ارتفاع ضغط الدم، أي أكثر من 140/90 ملم زئبق.

أعراض قصور القلب

تورم القدمين أو الكاحلين أو الساقين أو البطن

التعب (تشعر بالتعب الشديد)

الضعف والدوخة والدوار

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة