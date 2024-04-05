بحضور الدكتور عبدالسند يمامة.. “وفد القاهرة” يقيم سحوره السنوي برعاية سيد عيد عضو الهيئة العليا

أقامت اللجنة العامة لحزب الوفد بالقاهرة حفل السحور السنوية برعاية سيد عيد عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة حدائق القبة .

حضر الحفل الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد والمستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس الوفد السابق وعدد كبير من قيادات وأعضاء الهيئة العليا للوفد

وحضر الحفل النائب الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب والنائب الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا وعصام الصباحي كاظم فاضل وطارق سباق ومحمد فؤاد والمهندس حمدي قوطة والنائبة امل رمزي ومحمد الاتربي ومحمد أرنب سكرتير الهيئة الوفدية

ومساعدو رئيس الحزب اللواء سفير نور والنائب عيد هيكل وعمر هريدي

وحضر اعضاء وقيادات اللجنة العامة للوفد بالقاهرة.