صلاة التهجد في الجمعة الأخيرة من رمضان بالإسماعيلية

شهدت صلاة التهجد في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك زحاما واقبالا من المصلين على أداء الصلاة بمساجد محافظة الإسماعيلية .

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه تكدسا مروريا في محيط المساجد بسبب اقبال المصلين على الصلاة منذ الساعة الثانية عشر من بعد منتصف الليل وبدا الزحام واضحا في مساجد الرحمن الرحيم بحي جاردن سيتي وبدر بالشارع التجاري بحي الشيخ زايد ومسجد ابو بكر الصديق بحي الافرنج ومسجد المطافي بحي عرايشية مصر .



وقال الدكتور محمد سليمان امام وخطيب مسجد بدر أن المسجد مكتظ بالمصلين والمتعكفين في ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان وان المسجد يستقبل الالف المصلين منذ اذان المغرب وحتى الفجر دون اغلاق .واكد الشيخ مصطفى درويش امام وخطيب مسجد الرحمن الرحيم أن أبواب المسجد مفتوحة على مدار العشر الأواخر وان المسجد ممتليء بالمصلين مؤكدا أن على المسلمين الاجتهاد في العشر الأواخر دون تخصيص ليلة عن غيرها في التعبد .

وتناول الدعاء في صلاة الوتر التضرع إلى الله وطلب العفو والمغفرة والفوز بالجنة والعتق من النار فضلا عن الدعاء بالثبات لأهل غزة والنصر على اليهود وحقن دماءهم واغاثتهم وتحرير المسجد الأقصى المبارك.



وتشهد صلاة التهجد إقبالا من المصلين على ادائها في المساجد خلال العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.وكانت مساجد بمدينة الإسماعيلية بدأت إقامة التهجد مع بدء النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وتعد اشهر مساجد مدينة الاسماعيليه في إقامة صلاة التهجد مساجد المطافي وأبو بكر الصديق والرحمن الرحيم وزمزم وبدر والزهراء والرحمن وهالة ابوزيد والسلام وأبو المجد وابوجاد والخباز والمسجد العباسي ومسجد فراج.والصحابة والصالحين.

وتشهد مصليات النساء في مساجد الإسماعيليه زحاما شديدا وهو ما دفع القائمين على المساجد بإقامة سرادقات ملحقة بالمساجد لاستيعاب أعداد النساء المتزايدة خلال العشر الأواخر.

واعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية السماح لنحو 70 مسجد بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية لإقامة الاعتكاف واستقبال المعتكفين ابتداءا من ليلة 20 رمضان والموافق مساء الجمعة .وتم تزويد المساجد باماكن الإعاشة للمعتكفين .

وتقيم مساجد الإسماعيليه خلال العشر الأواخر مأدبة سحور للمصلين والمعتكفين تقام بالجهود الذاتية وتبرعات المصلين .